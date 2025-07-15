Роднина ответила на вопрос, сможет ли фигуристка Жилина продолжить карьеру в России

Роднина: не знаю, сможет ли Жилина продолжить карьеру в России

Депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина не знает, сможет ли фигуристка Вероника Жилина продолжить карьеру в России после отказа спортсменке в смене спортивного гражданства на азербайджанское, передает «Советский спорт».

«Я, честно говоря, не видела в СМИ позицию ISU. Не знаю, сможет ли она продолжить карьеру в России после этого случая», — сказала Роднина.

О решении Международного союза конькобежцев (ISU) об отказе Жилиной в смене спортивного гражданства стало известно 15 июля.

21 мая стало известно, что 17-летняя Жилина выплатила около одного миллиона рублей в адрес ФФККР в качестве компенсации за спортивную подготовку.

Информация о намерении Жилиной перейти в сборную Азербайджана появилась 25 марта. Позднее стало известно, что ФФККР не одобрила переход Жилиной в другую сборную.

Ранее Дмитрий Губерниев посочувствовал российской фигуристке из-за отказа в переходе в Азербайджан.