Российской фигуристке отказали в переходе в сборную Азербайджана

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) отказал российской фигуристке Веронике Жилиной в переходе в сборную Азербайджана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Совет ISU отказал Веронике Жилиной в переходе в сборную Азербайджана», — заявил собеседник.

21 мая стало известно, что 17-летняя Жилина выплатила около одного миллиона рублей в адрес ФФККР в качестве компенсации за спортивную подготовку.

Информация о намерении Жилиной перейти в сборную Азербайджана появилась 25 марта. Позднее стало известно, что ФФККР не одобрила переход Жилиной в другую сборную. 14 мая спортсменка сообщила, что получила паспорт Азербайджана и намерена представлять именно эту страну. 21 числа Международный союз конькобежцев (ISU) не одобрил переход Жилиной.

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