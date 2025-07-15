Губерниев посочувствовал российской фигуристке из-за отказа в переходе в Азербайджан

Губерниев о фигуристке Жилиной: люди вольны выбирать, где им жить и выступать

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выразил сожаление в связи с тем, что российской фигуристке Веронике Жилиной не разрешили выступать за Азербайджан. передает Metaratings.ru.

«Считаю, что люди сами вольны выбирать, где им жить и выступать. Тем более, что Жилина компенсировала траты. Думаю, Жилиной очень обидно, я ей сочувствую», — сказал Губерниев.

О решении Международного союза конькобежцев (ISU) об отказе Жилиной в смене спортивного гражданства стало известно 15 июля.

21 мая стало известно, что 17-летняя Жилина выплатила около одного миллиона рублей в адрес ФФККР в качестве компенсации за спортивную подготовку.

Информация о намерении Жилиной перейти в сборную Азербайджана появилась 25 марта. Позднее стало известно, что ФФККР не одобрила переход Жилиной в другую сборную.

Ранее Татьяна Тарасова резко ответила на желание российской фигуристки выступать за Азербайджан.