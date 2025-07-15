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Мостовой заявил, что ему нравится запрет футболистам ЦСКА есть мясо

Мостовой: мне нравится запрет в ЦСКА на мясо, оно мне противно с детства
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой заявил, что ему нравится введенный главным тренером ЦСКА Фабио Челестини запрет на мясо. Его слова приводит «Советский спорт».

«Мне нравится запрет Челестини на употребление мяса, потому что я лично его не ем с детства. Мне вид мяса противен. Знаю людей, которые без мяса жить не могут, поэтому не советчик здесь. Я всю жизнь играл и мясо не ел, и все хорошо», — заявил Мостовой.

Ранее полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов рассказал, что Челестини запретил игрокам есть мясо.

«С каждым тренером команда меняется. Появилось много нового, многие правила ужесточились. Нам запретили есть мясо — это как минимум один из новых факторов. Надеюсь, что все это принесет нам пользу», — заявил Глебов.

Чемпионат России сезона-2024/25 на первом месте завершил «Краснодар», набрав 67 очков. Вторым стал «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 пунктов.

Ранее сообщалось, что на форме «Спартака» появится логотип производителя мяса.

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