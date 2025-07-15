Футболистам ЦСКА запретили есть мясо

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов рассказал, что с приходом на пост главного тренера Фабио Челестини многие правила в клубе ужесточились. Его слова приводит «Матч ТВ».

«С каждым тренером команда меняется. Появилось много нового, многие правила ужесточились. Приехали специально обученные люди, которые что‑то нам подсказывают. Нам запретили есть мясо — это как минимум один из новых факторов. Надеюсь, что все это принесет нам пользу», — заявил Глебов.

Чемпионат России сезона-2024/25 на первом месте завершил «Краснодар», набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 пунктов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак», футболисты «Динамо» замкнули первую пятерку.

Ранее сообщалось, что на форме «Спартака» появится логотип производителя мяса.