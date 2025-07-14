На форме «Спартака» появится логотип производителя мяса

Московский «Спартак» объявил в своем Telegram-канале о расширении сотрудничества с известным производителем и поставщиком мяса.

С сезона-2024/25 на форме красно-белых появится логотип компании «Мираторг».

«Болельщиков ждут уникальные коллаборации, специальные предложения и совместные проекты на домашнем стадионе клуба», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

«Мясо» — одно из прозвищ «Спартака».

Чемпионат России сезона-2024/25 на первом месте завершил «Краснодар», набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 пунктов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак», футболисты «Динамо» замкнули первую пятерку.

Ранее в «Спартаке» раскрыли, выполнен ли трансферный план этим летом.