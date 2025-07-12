Мостовой об «Оренбурге» в РПЛ: в нашем футболе логики уже много раз не существовало

Экс-футболист Моствой заявил, что в российском футболе нет логики

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о непопадании екатеринбургского «Урала» в Российскую премьер-лигу (РПЛ), заявив, что в российском футболе нет логики, передает Metaratings.ru.

«В нашем футболе логики уже много раз не существовало. По спортивному принципу привилегию должны иметь те, кто играл в переходных матчах. Эта новость расстроила всех в Екатеринбурге, но и меня немного тоже», — сказал Мостовой.

10 июля было принято решение исключить московское «Торпедо» из РПЛ из-за подкупа судей. 11 июля стало известно, что московский клуб в лиге заменит «Оренбург».

Помимо исключения из РПЛ, «Торпедо» было оштрафовано на ₽5 млн. За нарушение статей Дисциплинарного регламента за попытку организации договорных матчей были отстранены от любой футбольной деятельности владелец клуба Леонид Соболев на пять лет, а директор Валерий Скородумов — на десять.

В прошлом сезоне «Оренбург» по спортивному принципу вылетел из РПЛ. Коллектив занял 15-е место, набрав 19 очков.

Ранее в РПЛ рассказали, почему «Оренбург» в следующем сезоне заменит «Торпедо» в лиге.