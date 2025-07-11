Стало известно, кто заменит «Торпедо» в РПЛ

«Оренбург» заменит московское «Торпедо» в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник.

10 июля «Торпедо» было исключено из состава участников РПЛ сезона-2025/26 из-за подкупа судей.

Помимо исключения, клуб оштрафован на ₽5 млн. За нарушение статей Дисциплинарного регламента за попытку организации договорных матчей были отстранены от любой футбольной деятельности владелец клуба Леонид Соболев на пять лет, а директор Валерий Скородумов — на десять.

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время совещания по видеосвязи с членами Госсовета заявил, что «Крылья Советов» должны заплатить 36 млн рублей за взятки судьям. 28 ноября он сообщил, что соответствующее заявление было передано в правоохранительные органы.

В прошлом сезоне РПЛ «Оренбург» занял 15-е место, набрав 19 очков.

Ранее в «Торпедо» приняли решение о будущем команды.