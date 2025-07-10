«Торпедо» исключили из РПЛ

Московский футбольный клуб «Торпедо» исключен из числа участников Российской премьер‑лиги (РПЛ) сезона‑2025/26. Об этом в своем Telegram-канале сообщает журналист Иван Карпов.

Помимо исключения, клуб оштрафован на ₽5 млн. За нарушение статей Дисциплинарного регламента за попытку организации договорных матчей были отстранены от любой футбольной деятельности владелец клуба Леонид Соболев на пять лет, а директор Валерий Скородумов — на десять.

19 июня стало известно, что против владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело. По информации СМИ, дело возбуждено по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Согласно этой статье, в том случае, если их вина будет доказана, Соболеву и Скородумову грозит до семи лет тюремного заключения. Оба отправлены под арест. Также был задержан арбитр, который, как предполагается, оказал влияние на ключевой матч «Торпедо» в прошлом сезоне Первой лиги.

Ранее стало известно, что грозит судье, задержанному по делу «Торпедо».