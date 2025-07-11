В РПЛ рассказали, почему «Оренбург» в следующем сезоне заменит «Торпедо» в лиге

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) рассказал, что «Оренбург» заменит в турнире московское «Торпедо», отметив, что начинать сезон с 15 клубами-участниками было бы несправедливо и иррационально. Слова Алаева передает пресс-служба РПЛ.

«Оренбург» прежде получил необходимую для участия в РПЛ лицензию, имеет богатый опыт выступлений в лиге. мы уверены в качественной организации матчей «Оренбурга» и сезона в целом», — сказал Алаев.

10 июля было принято решение исключить «Торпедо» из РПЛ из-за подкупа судей.

Помимо исключения, клуб оштрафован на ₽5 млн. За нарушение статей Дисциплинарного регламента за попытку организации договорных матчей были отстранены от любой футбольной деятельности владелец клуба Леонид Соболев на пять лет, а директор Валерий Скородумов — на десять.

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время совещания по видеосвязи с членами Госсовета заявил, что «Крылья Советов» должны заплатить 36 млн рублей за взятки судьям. 28 ноября он сообщил, что соответствующее заявление было передано в правоохранительные органы.

Ранее игрокам «Оренбурга» запретили читать СМИ на фоне слухов о «Торпедо» и РПЛ.