Украинский футболист ответил по-русски на просьбу сказать слово на родном языке

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин ответил по-русски на просьбу сказать слово на родном языке. Соответствующее видео опубликовано на странице команды в X.

Перед матчем против французского «ПСЖ» в 1/2 финала клубного чемпионата мира в США футболистов «Реала» попросили произнести слово «полуфинал» на родном языке. Лунин ответил по-русски.

«ПСЖ» и «Реал» встретятся 9 июля. За парижский клуб играет российский голкипер Матвей Сафонов.

Сегодня стал известен первый финалист клубного чемпионата мира — им стал лондонский «Челси». В полуфинальном поединке английская команда переиграла «Флуминенсе» из Бразилии. Встреча, которая состоялась на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде, завершилась с результатом 2:0. Дубль в этом поединке оформил Жоао Педро, который отличился на 18-й и 56-й минутах.

В финале лондонский клуб сразится с победителем противостояния между мадридским «Реалом» и парижским «ПСЖ». Эта встреча состоится 9 июля, стартовый свисток для команд прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Клубный чемпионат мира — соревнование между сильнейшими представителями шести континентальных конфедераций. Турнир проводится под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Первый розыгрыш клубного чемпионата мира состоялся в Бразилии в январе 2000 года. Он был признан ФИФА в качестве правопреемника Межконтинентального кубка, который разыгрывался ежегодно в Иокогаме (Япония) между победителем Лиги чемпионов УЕФА и обладателем Кубка Либертадорес.

Ранее экс-футболист сборной России назвал фаворитов клубного чемпионата мира.