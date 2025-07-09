Стал известен первый финалист клубного чемпионата мира

Лондонский «Челси» вышел в финал клубного чемпионата мира.

В полуфинальном поединке английская команда переиграла «Флуминенсе» из Бразилии. Встреча, которая состоялась на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде, завершилась с результатом 2:0. Дубль в этом поединке оформил Жоао Педро, который отличился на 18-й и 56-й минутах.

«Газета.RU» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В финале лондонский клуб сразится с победителем противостояния между мадридским «Реалом» и парижским «ПСЖ». Эта встреча состоится 9 июля, стартовый свисток для команд прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Клубный чемпионат мира — соревнование между сильнейшими представителями шести континентальных конфедераций. Турнир проводится под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Первый розыгрыш клубного чемпионата мира состоялся в Бразилии в январе 2000 года. Он был признан ФИФА в качестве правопреемника Межконтинентального кубка, который разыгрывался ежегодно в Иокогаме (Япония) между победителем Лиги чемпионов УЕФА и обладателем Кубка Либертадорес.

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