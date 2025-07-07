Экс-футболист сборной России назвал фаворитов клубного чемпионата мира

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Самедов в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» выразил мнение, что парижский «ПСЖ» и мадридский «Реал» являются главными претендентами на победу в клубном чемпионате мира.

«ПСЖ» и мадридский «Реал» являются фаворитами турнира. «Реал», как мне кажется был не так ярок, если их сравнивать с французами, но я думаю в этой паре находится команда, которая должна забрать трофей. «Флуминенсе» выглядит дисциплинированной командой, «Челси» с ними будет непросто. Понятно, на бумаге «Челси» и «Реал» выглядят фаворитами турнира», — сказал Самедов.

«Флуминенсе» сыграет в полуфинале турнира с «Челси». Матч начнется 8 июля в 22.00 по московскому времени. «ПСЖ» и «Реал» сыграют 9 июля в 22.00 по московскому времени.

Клубный чемпионат мира — соревнование между сильнейшими представителями шести континентальных конфедераций. Турнир проводится под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Первый розыгрыш клубного чемпионата мира состоялся в Бразилии в январе 2000 года. Он был признан ФИФА в качестве правопреемника Межконтинентального кубка, который разыгрывался ежегодно в Иокогаме (Япония) между победителем Лиги чемпионов УЕФА и обладателем Кубка Либертадорес.

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