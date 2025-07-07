«Балтика» не смогла вылететь после матча с «Зенитом» из-за коллапса в Пулково

Калининградская «Балтика» не смогла вылететь из Санкт-Петербурга после товарищеского матча с местным «Зенитом» из-за коллапса в Пулково. Об этом пишет «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу команды.

«Изначально вылет планировался в районе полуночи, сразу после матча. Но из‑за коллапса в Пулково нам пришлось задержаться в Северной столице до утра», — указано в сообщении.

6 июля аэропорт Санкт-Петербурга работал с ограничениями. Они привели к отмене 90 рейсов, а 37 рейсов были задержаны больше чем на два часа. Единый оперштаб совместно с представителями воздушной гавани и авиаперевозчиков принимал меры по стабилизации расписания.

Чуть больше, чем через час после полуночи 7 июля в Пулково отменили ограничения на движение самолетов. Вылет и прием гражданских воздушных судов были временно прекращены для обеспечения безопасности их полетов. Аэропорт не принимал и не отправлял рейсы в течение восьми часов.

В три часа ночи по московскому времени в аэропорту сняли ограничения на проход в терминал и начали регистрацию пассажиров.

Матч завершился победой «Балтики» со счетом 2:1.

Ранее фигуристка Елизавета Туктамышева пожаловалась на ситуацию в Пулково.