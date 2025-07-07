Пулково возобновил работу спустя восемь часов

В Санкт-Петербурге сняты ограничения на движение самолетов в аэропорту Пулково. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, вылет и прием самолетов были временно прекращены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Пост о возобновлении работы аэропорта опубликован в 1:15. Таким образом, воздушная гавань не принимала и не отправляла рейсы в течение восьми часов.

Накануне аэровокзал работал с ограничениями. Они привели к отмене 90 рейсов, а 37 рейсов были задержаны больше чем на два часа. Единый оперштаб совместно с представителями воздушной гавани и авиаперевозчиков принимал меры по стабилизации расписания. Доступ пассажиров в «чистую зону» был временно ограничен, чтобы не допустить массового скопления людей.

В Пулково также предупреждали путешественников о том, что в терминале ограничена работа мобильного интернета. Жителей Петербурга попросили связаться со знакомыми и близкими, находящимися в аэропорту, по телефону или SMS и сообщить им о необходимости покинуть воздушную гавань, если их рейсы отменены, они отказались от полета или кого-то встречают/провожают. В аэровокзал временно пускали только тех, у кого были билеты.

Ранее самолеты между Москвой и Петербургом перестали летать из-за атак БПЛА.