«Такое у меня впервые»: фигуристка Туктамышева пожаловалась на ситуацию в Пулково

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева в своем Telegram-канале ночью 7 июля пожаловалась на ситуацию в аэропорту Пулково.

«Ну и жопа в аэропорту... Сидим, ждем вылет уже восемь часов. Такое у меня впервые. Через пять часов должна уже начаться работа, но будет здорово, если хотя бы через девять часов буду на месте...» — написала фигуристка в 2:18 по московскому времени.

6 июля аэропорт Санкт-Петербурга работал с ограничениями. Они привели к отмене 90 рейсов, а 37 рейсов были задержаны больше чем на два часа. Единый оперштаб совместно с представителями воздушной гавани и авиаперевозчиков принимал меры по стабилизации расписания.

Чуть больше, чем через час после полуночи 7 июля в Пулково отменили ограничения на движение самолетов. Вылет и прием гражданских воздушных судов были временно прекращены для обеспечения безопасности их полетов. Аэропорт не принимал и не отправлял рейсы в течение восьми часов.

В три часа ночи по московскому времени в аэропорту сняли ограничения на проход в терминал и начали регистрацию пассажиров.

Туктамышева, которая недавно вошла в список тренеров сборной Санкт-Петербурга, проведет сборы в Турции у Флорана Амодио.

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