Росавиация назвала число отмененных и задержанных рейсов в аэропорту Пулково

В петербургском аэропорту Пулково, который работает с ограничениями, отменены на прием и вылет 90 рейсов, а задержанными (более двух часов) на вылет остаются 37 рейсов. Об этом сообщила Росавиация.

По ее данным, единый оперштаб совместно с представителями воздушной гавани и авиаперевозчиков принимает меры по стабилизации расписания. Доступ пассажиров в «чистую зону» временно ограничен, чтобы не допустить массового скопления людей.

В ведомстве отметили, что сейчас из Санкт-Петербурга до Москвы можно добраться на железнодорожном транспорте: на 6–8 июля есть более 8 тысяч мест как в поездах дальнего следования, так и в сапсанах. Если возникнет необходимость, то железнодорожники добавят дополнительные вагоны, добавили в Росавиации.

В настоящее время временно не обслуживают рейсы аэропорты в Нижнем Новгороде, Иваново, Калуге, Пскове, Санкт-Петербурге и Тамбове.

Накануне в российских аэропортах произошел коллапс на фоне масштабной атаки украинских беспилотников — с вечера 4 июля над территорией РФ сбили 187 БПЛА. Были отменены и задержаны сотни рейсов, пассажиры ожидали своих вылетов больше девяти часов, некоторые вынуждены были спать на полу из-за нехватки места. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам посоветовали лучшие аэропорты для пересадки.