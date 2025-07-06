На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Росавиация назвала число отмененных и задержанных рейсов в аэропорту Пулково

Росавиация: в аэропорту Пулково отменены 90 рейсов, задержаны 37
true
true
true
close
Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

В петербургском аэропорту Пулково, который работает с ограничениями, отменены на прием и вылет 90 рейсов, а задержанными (более двух часов) на вылет остаются 37 рейсов. Об этом сообщила Росавиация.

По ее данным, единый оперштаб совместно с представителями воздушной гавани и авиаперевозчиков принимает меры по стабилизации расписания. Доступ пассажиров в «чистую зону» временно ограничен, чтобы не допустить массового скопления людей.

В ведомстве отметили, что сейчас из Санкт-Петербурга до Москвы можно добраться на железнодорожном транспорте: на 6–8 июля есть более 8 тысяч мест как в поездах дальнего следования, так и в сапсанах. Если возникнет необходимость, то железнодорожники добавят дополнительные вагоны, добавили в Росавиации.

В настоящее время временно не обслуживают рейсы аэропорты в Нижнем Новгороде, Иваново, Калуге, Пскове, Санкт-Петербурге и Тамбове.

Накануне в российских аэропортах произошел коллапс на фоне масштабной атаки украинских беспилотников — с вечера 4 июля над территорией РФ сбили 187 БПЛА. Были отменены и задержаны сотни рейсов, пассажиры ожидали своих вылетов больше девяти часов, некоторые вынуждены были спать на полу из-за нехватки места. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам посоветовали лучшие аэропорты для пересадки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами