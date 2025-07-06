Пулково в очередной раз приостановил работу

Росавиация: в Пулково введены ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Пулково ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск ВВЕДЕНЫ в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург; код ИКАО: ULLI)», — написал он.

До этого сообщалось, что в воздушной гавани Северной столицы задержали 19 рейсов на период продолжительностью более четырех часов. В пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры отметили, что за прошедшие сутки поступило 17 обращений, первая помощь была оказана более чем 150 пассажирам. По данным ведомства, на 6 июля запланирован 571 рейс, из них 100 международных.

Накануне в российских аэропортах произошел коллапс на фоне масштабной атаки украинских беспилотников — с вечера 4 июля над территорией РФ сбили 187 БПЛА. Были отменены и задержаны сотни рейсов, пассажиры ожидали своих вылетов больше девяти часов, некоторые вынуждены были спать на полу из-за нехватки места. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее пассажирский самолет чуть не разбился в Вологде из-за аиста.