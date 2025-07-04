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Илья Ковальчук рассказал, вернется ли он в хоккей по просьбе Владимира Путина

Ковальчук о возвращении в хоккей по просьбе Путина: посмотрим
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Олимпийский чемпион Илья Ковальчук отвел на вопрос ответил на вопрос готов ли он сыграть на Олимпиаде по просьбе президента России Владимира Путина, заявив, что для начала нужно, чтобы россиян допустили до Игр, передает »Советский спорт».

«Вернусь ли я в хоккей, если Путин попросит сыграть на Олимпиаде? Давайте нас сначала вернут, а потом посмотрим», — сказал Ковальчук.

Ковальчук вошел в символическую сборную «Виннипега» XXI века. Он выступал за «Виннипег» с 2001 по 2004 год, а также с 2005-го по 2010-й. Тогда команда носила название «Атланта Трэшерз».

Ковальчук провел за клуб 594 матча, набрав 615 (328 + 287) очков. Последним клубом Ковальчука в НХЛ стал «Вашингтон», за который он играл в 2020 году.

Илья Ковальчук, начавший профессиональную карьеру в московском «Спартаке», вернулся в стан москвичей по ходу сезона-2023/24 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Он провел за команду в общей сложности 20 матчей и набрал в них восемь очков, забросив четыре шайбы и сделав четыре результативные передачи. После сезона 41-летний форвард заявил, что взял паузу.

Ранее Ковальчук заявил, что планирует продолжить карьеру.

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