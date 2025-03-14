«Звоните!»: олимпийский чемпион по хоккею планирует продолжить карьеру

Ковальчук заявил, что хочет продолжить карьеру и открыт к предложениям

Олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук заявил, что не объявлял о завершении карьеры и находится в статусе свободного агента. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я не объявлял официально о завершении карьеры. Наслаждаюсь семейной жизнью, играю в хоккей. Я — свободный агент, звоните!» — заявил Ковальчук.

Ковальчук вошел в символическую сборную «Виннипега» XXI века. Он выступал за «Виннипег» с 2001 по 2004 год, а также с 2005-го по 2010-й. Тогда команда носила название «Атланта Трэшерз».

Ковальчук провел за клуб 594 матча, набрав 615 (328 + 287) очков. Последним клубом Ковальчука в НХЛ стал «Вашингтон», за который он играл в 2020 году.

Илья Ковальчук, начавший профессиональную карьеру в московском «Спартаке», вернулся в стан москвичей по ходу сезона-2023/24 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Он провел за команду в общей сложности 20 матчей и набрал в них восемь очков, забросив четыре шайбы и сделав четыре результативные передачи. После сезона 41-летний форвард заявил, что взял паузу.

Ранее 20-летний российский хоккеист повторил достижение Сидни Кросби и Ковальчука.