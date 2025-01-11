Ковальчук вошел в символическую сборную клуба НХЛ XXI века

Российский хоккеист Илья Ковальчук вошел в символическую сборную клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Виннипег» XXI века, сообщает сайт лиги.

Ковальчук попал в первую пятерку символической сборной. Он выступал за «Виннипег» с 2001 по 2004 год, а также с 2005-го по 2010-й. Тогда команда носила название «Атланта Трэшерз».

Ковальчук провел за клуб 594 матча, набрав 615 (328 + 287) очков. Последним клубом Ковальчука в НХЛ стал «Вашингтон», за который он играл в 2020 году.

Илья Ковальчук, начавший профессиональную карьеру в московском «Спартаке», вернулся в стан москвичей по ходу сезона-2023/24 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Он провел за команду в общей сложности 20 матчей и набрал в них восемь очков, забросив четыре шайбы и сделав четыре результативные передачи. После сезона 41-летний форвард заявил, что взял паузу до Нового года и пока не готов говорить о возвращении на лед.

Ранее Илья Ковальчук заявил, что никуда не уйдет из хоккея.