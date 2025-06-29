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Ряд клубов РПЛ намерен опротестовать результаты жеребьевки Кубка России

Baza: ряд клубов РПЛ хочет опротестовать результаты жеребьевки Кубка России
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Несколько клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) намерены опротестовать результаты жеребьевки Пути РПЛ Кубка России. Об этом пишет Telegram-канал «Sport Baza».

Причиной для этого послужил тот факт, что жеребьевка проводилась в записи и без единого представителя клубов РПЛ. Указано, что никто не может знать, сколько дублей было сделано перед тем, как выпал предъявленный результат.

С критикой формата уже выступило московское «Динамо».

«Мы неприятно удивлены подходом к жеребьевке Кубка России. Жеребьевка не транслировалась в прямом эфире, на ней не было представителей нашего клуба. Не было никакой возможности контроля, что жеребьевка проходит честно и, самое главное, однократно», — сообщили в клубе.

«Динамо» сыграет с «Краснодаром», «Крыльями Советов» и «Сочи». Полные результаты жеребьевки уже опубликованы.

ЦСКА в сезоне-2024/25 выиграл Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.

Матч за Суперкубок состоится 12 июля. За трофей сразятся ЦСКА и «Краснодар», который впервые в своей истории выиграл Российскую премьер-лигу (РПЛ), обыграв в заключительном туре национального первенства московское «Динамо». Матч состоится на стадионе «Казань Арена», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Ранее главный тренер ЦСКА ответил на критику из-за работы в России.

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