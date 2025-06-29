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Состоялась жеребьевка Кубка России

Прошла жеребьевка Пути РПЛ Кубка России по футболу
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Состоялась жеребьевка Пути РПЛ Кубка России по футболу.

Группа А: «Зенит» (Санкт-Петербург), «Рубин» (Казань), «Ахмат» (Грозный), «Торпедо» (Москва);
Группа B: «Краснодар» (Краснодар), «Динамо» (Москва), «Крылья Советов» (Самара), «Сочи» (Сочи);
Группа С: «Спартак» (Москва), «Ростов» (Ростов-на-Дону), «Динамо» (Махачкала), «Пари НН» (Нижний Новгород)
Группа D: ЦСКА (Москва), «Локомотив» (Москва), «Акрон» (Тольятти), «Балтика» (Калининград).

ЦСКА в сезоне-2024/25 выиграл Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.

Матч за Суперкубок состоится 12 июля. За трофей сразятся ЦСКА и «Краснодар», который впервые в своей истории выиграл Российскую премьер-лигу (РПЛ), обыграв в заключительном туре национального первенства московское «Динамо». Матч состоится на стадионе «Казань Арена», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Ранее главный тренер ЦСКА ответил на критику из-за работы в России.

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