Состоялась жеребьевка Кубка России

Состоялась жеребьевка Пути РПЛ Кубка России по футболу.

Группа А: «Зенит» (Санкт-Петербург), «Рубин» (Казань), «Ахмат» (Грозный), «Торпедо» (Москва);

Группа B: «Краснодар» (Краснодар), «Динамо» (Москва), «Крылья Советов» (Самара), «Сочи» (Сочи);

Группа С: «Спартак» (Москва), «Ростов» (Ростов-на-Дону), «Динамо» (Махачкала), «Пари НН» (Нижний Новгород)

Группа D: ЦСКА (Москва), «Локомотив» (Москва), «Акрон» (Тольятти), «Балтика» (Калининград).

ЦСКА в сезоне-2024/25 выиграл Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.

Матч за Суперкубок состоится 12 июля. За трофей сразятся ЦСКА и «Краснодар», который впервые в своей истории выиграл Российскую премьер-лигу (РПЛ), обыграв в заключительном туре национального первенства московское «Динамо». Матч состоится на стадионе «Казань Арена», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Ранее главный тренер ЦСКА ответил на критику из-за работы в России.