Экс-футболист сборной России раскритиковал Fan ID

Бывший футболист сборной России и английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис раскритиковал Fan ID, передает Metaratings.ru.

«У нас все было нормально, никаких проблем не было — ввели Fan ID. Что ж вы там выдумываете всякое?» — сказал Канчельскис.

До этого бывший защитник «Ахмата» и сборной России Андрей Семенов, ныне выступающий за клуб Медиалиги Lit Energy, заявил, что паспорт болельщика является проблемой для Российской премьер-лиги (РПЛ), поскольку влияет на посещаемость матчей.

В ноябре 2024 года нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба заявил, что попросил бы президента России Владимира Путина отменить Fan ID.

Ранее сообщалось о том, что в России могут запретить Fan ID для ряда граждан.