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В ФССП заявили о возможном запрете карт болельщика для ряда граждан

Аристов: решаем вопрос о запрете выдачи карт болельщика неплательщикам алиментов
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Должники по алиментам могут лишиться возможности оформить карту болельщика. Об этом РИА Новости рассказал Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ Дмитрий Аристов.

Он подчеркнул, что служба совместно с Минюстом прорабатывает вопрос, который касается отказа в оформлении персонифицированной карты болельщика или о приостановлении ее действия.

До этого бывший защитник «Ахмата» и сборной России Андрей Семенов, ныне выступающий за клуб Медиалиги Lit Energy, заявил, что паспорт болельщика является проблемой для Российской премьер-лиги (РПЛ), поскольку влияет на посещаемость матчей.

В ноябре нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба заявил, что попросил бы президента России Владимира Путина отменить Fan ID.

Закон о Fan ID был принят в декабре 2021 года, а вступил в силу с 1 июня 2022 года. С марта 2023 года без карты болельщика нельзя посетить матчи чемпионата России, а также финальный матч Кубка России.

Ранее сообщалось о том, что в России могут отменить Fan ID.

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