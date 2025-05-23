В ФССП заявили о возможном запрете карт болельщика для ряда граждан

Должники по алиментам могут лишиться возможности оформить карту болельщика. Об этом РИА Новости рассказал Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ Дмитрий Аристов.

Он подчеркнул, что служба совместно с Минюстом прорабатывает вопрос, который касается отказа в оформлении персонифицированной карты болельщика или о приостановлении ее действия.

До этого бывший защитник «Ахмата» и сборной России Андрей Семенов, ныне выступающий за клуб Медиалиги Lit Energy, заявил, что паспорт болельщика является проблемой для Российской премьер-лиги (РПЛ), поскольку влияет на посещаемость матчей.

В ноябре нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба заявил, что попросил бы президента России Владимира Путина отменить Fan ID.

Закон о Fan ID был принят в декабре 2021 года, а вступил в силу с 1 июня 2022 года. С марта 2023 года без карты болельщика нельзя посетить матчи чемпионата России, а также финальный матч Кубка России.

Ранее сообщалось о том, что в России могут отменить Fan ID.