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Назван главный минус российского футбола

Игрок Семенов назвал Fan ID жирным минусом российского футбола
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fc-akhmat.ru

Паспорт болельщика является проблемой для Российской премьер-лиги (РПЛ), поскольку влияет на посещаемость матчей. Такое мнение в комментарии порталу Legalbet выразил бывший защитник «Ахмата» и сборной России Андрей Семенов, ныне выступающий за клуб Медиалиги Lit Energy.

«По привлечению публики можно что-то придумать, а может, даже с тем же Fan ID. Если посмотреть на СКА-Ростов, то, как я понимаю, на матчи команды приходят болельщики ЦСКА, которые не согласны с Fan ID. Карта болельщика — это большой жирный минус в РПЛ», — сказал Семенов.

Футболист заметил, что матчи Медиалиги привлекают болельщиков, и подтверждением тому стала высокая посещаемость финала сезона на «Газпром-Арене». По словам Семенова, такой формат интересен людям и будет развиваться.

Он предположил, что в РПЛ видят эту ситуацию и задумываются о том, что делается не так. Семенов констатировал, что на некоторые матчи РПЛ приходит пять-шесть тысяч человек, тогда как финал сезона Медиалиги собрал более 30 тысяч зрителей.

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