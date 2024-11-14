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Дзюба рассказал, с какой просьбой он бы обратился к Путину

Футболист Дзюба: попросил бы Путина отменить Fan ID

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Телеграм-канал «ФК «Локомотив» Москва»

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба заявил, что попросил бы президента России Владимира Путина отменить Fan ID, передает Sport24.

«Сейчас не то время, чтобы какие-то ставить ограничения. Хочется, чтобы и молодые ребята, да и я на старости лет почувствовал атмосферу полного стадиона», — сказал Дзюба.

Закон о Fan ID был принят в декабре 2021 года, а вступил в силу с 1 июня 2022 года. С марта 2023 года без карты болельщика нельзя посетить матчи чемпионата России, а также финальный матч Кубка России.

Активные болельщики большинства всех клубов РПЛ, кроме грозненского «Ахмата», объявили о бойкоте матчей, где действует карта болельщика.

Дзюба после ухода из московского «Локомотива» подписал в статусе свободного агента контракт с «Акроном» сроком до лета 2025 года. В текущем сезоне он успел провести семь матчей в чемпионате и Кубке России, отметившись в них двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Ранее сообщалось о том, что в России могут отменить Fan ID.

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