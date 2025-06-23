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Умер самый известный биатлонный болельщик

В возрасте 84 лет скончался самый известный биатлонный болельщик Штарке
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imago sportfotodienst/Global Look Press

Самый известный биатлонный болельщик в мире немец Норберт Штарке скончался в возрасте 84 лет. Об этом сообщается в социальных сетях основанного им клуба по настольному теннису города Кельн.

«Мы потеряли нашего основателя Норберта в почтенном возрасте. Он много десятилетий служил нашему клубу. Норберт увлекался не только настольным теннисом, но и биатлоном, где он также участвовал в клубных мероприятиях. Наши мысли с его семьей и друзьями», — говорится в заявлении.

Всемирную известность Штарке получил благодаря шляпе с огромным количеством значков, в которой он появлялся на соревнованиях.

В начале мая в возрасте 76 лет скончался посетивший 18 чемпионатов мира и Европы болельщик. В апреле футбольный судья умер во время матча в Красноярском крае, а в апреле два бегуна скончались во время полумарафона в Казахстане из-за остановки сердца.

Ранее инвестор европейского футбольного клуба умер, подавившись вареником.

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