Два бегуна скончались во время полумарафона в Казахстане из-за остановки сердца

Два бегуна умерли во время полумарафона в Алма-Ате

Два участника полумарафона Almaty Half Marathon (21,1 километра), который прошел в Казахстане 20 апреля, скончались во время забега. Об этом сообщилиорганизаторы соревнований.

Первым погибшим стал 84-летний Аккоян Рсалиев. Отмечается, что он почувствовал себя плохо уже на первом километре дистанции.

«В 8:15 сотрудники ДП сообщили, что упал участник. Скорая подъехала в течение минуты, пульса не было. Реанимационные мероприятия были проведены в соответствии с протоколом. Предварительное заключение — тромбоэмболия легочной артерии. Была хроническая артериальная гипертензия», — сообщил один из врачей.

21-летний Нурбол Ахмади потерял сознание на 16-м километре дистанции. К моменту прибытия медиков, пульса у бегуна уже не было, и все необходимые реанимационные мероприятия также не помогли. Его предварительная причина смерти совпадает с заключением, которое было вынесено и по Рсалиеву.

Точные причины смерти будут установлены в ходе судебно-медицинской экспертизы, ее результаты сообщат родственникам погибших бегунов в скором времени.

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