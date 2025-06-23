Отец Кузяева отреагировал на интерес со стороны ЦСКА

Отец Кузяева об интересе ЦСКА: ничего не слышал по этому поводу

Отец российского полузащитника Далера Кузяева Адьям заявил, что ничего не знает об интересе к игроку со стороны московского ЦСКА. Его слова приводит «Советский спорт».

«Интерес от ЦСКА? Не знаю, ничего по этому поводу не слышал. Готовы ли вернуться в Россию? Пока не думали», — заявил Кузяев-старший.

Французский «Гавр» объявил об уходе Кузяева 17 июня.

2 июня издание Sport24 сообщило, что футболист общался со своим бывшим клубом — петербургским «Зенитом» — о возвращении, но никакой конкретики и точных переговоров на этот счет не было.

32-летний Кузяев стал игроком «Гавра» в июле 2023 года. За французский клуб футболист провел 43 игры, в которых забил три мяча, сделал две результативные передачи и заработал три желтые карточки.

Ранее ЦСКА определился с главным тренером.