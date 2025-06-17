Российский футболист покинул французский клуб

Французский футбольный клуб «Гавр» на своем официальном сайте объявил об уходе российского полузащитника Далера Кузяева.

«Его два сезона в Гавре были отмечены его большим профессионализмом. Образцовый игрок покидает нас», — указано на сайте.

2 июня издание Sport24 сообщило, что футболист общался со своим бывшим клубом — петербургским «Зенитом» — о возвращении, но никакой конкретики и точных переговоров на этот счет не было.

Кузяев стал игроком «Гавра» 12 июля 2023 года. Полузащитник подписал контракт с французским клубом до лета 2025 года. До этого он на протяжении шести лет выступал за санкт-петербургский «Зенит», в составе которого стал пятикратным чемпионом России. Также вместе с петербургским клубом он завоевал Кубок страны и дважды Суперкубок.

В сезоне-2023/24 чемпионата Франции Кузяев провел 30 матчей, забив два мяча и отдав две результативные передачи. В прошлом сезоне он сыграл в 13 матчах, в которых забил один мяч.

Кузяев получал вызовы в национальную сборную России. За команду он провел 46 поединков, в которых записал на свой счет два забитых мяча.

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