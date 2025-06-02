Российский футболист покинет французский клуб

Российский футболист Далер Кузяев покинет французский «Гавр», сообщает Sport24 со ссылкой на источник.

«Далер Кузяев со стопроцентной вероятностью покинет «Гавр» этим летом – продлевать контракт клуб не собирается. У россиянина было общение с «Зенитом», но конкретики и переговоров по условиям не было. Далер хочет остаться в Европе», — заявил источник.

Кузяев стал игроком «Гавра» 12 июля 2023 года. Полузащитник подписал контракт с французским клубом до лета 2025 года. До этого он на протяжении шести лет выступал за санкт-петербургский «Зенит», в составе которого стал пятикратным чемпионом России. Также вместе с петербургским клубом он завоевал Кубок страны и дважды Суперкубок.

В сезоне-2023/24 чемпионата Франции Кузяев провел 30 матчей, забив два мяча и отдав две результативные передачи. В прошлом сезоне он сыграл в 13 матчах, в которых забил один мяч.

Ранее «Гавр» без Кузяева одержал неожиданную победу в чемпионате Франции.