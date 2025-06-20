ЦСКА определился с главным тренером

ЦСКА объявил о назначении Челестини на пост главного тренера

Новым главным тренером московского ЦСКА стал 49-летний швейцарец Фабио Челестини. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

«ПФК ЦСКА начнет подготовку к новому сезону под руководством Челестини 22 июня на базе в Новогорске. Добро пожаловать домой, Фабио!» — говорится в заявлении клуба.

Контракт со специалистом рассчитан до лета 2027 года.

Последние два года Челестини руководил «Базелем». Ранее он работал в других швейцарских клубах — «Сьоне», «Люцерне», «Лугано» и других.

ЦСКА в сезоне-2024/25 выиграл Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.

За Суперкубок России армейский клуб сразится с «Краснодаром», который впервые в своей истории завоевал чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ), обыграв в заключительном туре национального первенства московское «Динамо». ЦСКА также завершил сезон в РПЛ победой — над «Пари Нижним Новгородом» и выиграл бронзовые медали первенства.

Ранее стало известно, сколько ЦСКА хочет получить за переход 19-летнего игрока в клуб Жозе Моуринью.