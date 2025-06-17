Стало известно, был ли доволен российский футболист игрой во Франции

Отец бывшего полузащитника «Гавра» Далера Кузяева Адьям Кузяев раскрыл, остался ли футболист доволен временем, проведенным во французском клубе. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Сейчас Далер отдыхает, планы на будущее пока не строим. Он и я довольны проведенными первыми двумя годами во Франции», — заявил он.

«Гавр» объявил об уходе Кузяева 17 июня.

2 июня издание Sport24 сообщило, что футболист общался со своим бывшим клубом — петербургским «Зенитом» — о возвращении, но никакой конкретики и точных переговоров на этот счет не было.

Кузяев стал игроком «Гавра» 12 июля 2023 года. Полузащитник подписал контракт с французским клубом до лета 2025 года. До этого он на протяжении шести лет выступал за санкт-петербургский «Зенит», в составе которого стал пятикратным чемпионом России. Также вместе с петербургским клубом он завоевал Кубок страны и дважды Суперкубок.

В сезоне-2023/24 чемпионата Франции Кузяев провел 30 матчей, забив два мяча и отдав две результативные передачи. В прошлом сезоне он сыграл в 13 матчах, в которых забил один мяч.

Кузяев получал вызовы в национальную сборную России. За команду он провел 46 поединков, в которых записал на свой счет два забитых мяча.

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