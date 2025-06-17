Карпин начал со штрафов в «Динамо»

Главный тренер сборной России и московского «Динамо» Валерий Карпин на пресс-конференции высказался о штрафах и заявил, что клуб может оштрафовать полузащитника Хорхе Карраскаля в случае его опоздания на первый сбор.

«Если говорим про Карраскаля, то клуб будет применять штраф в случае опоздания, если это прописано в контракте», — заявил он.

17 июня футболисты «Динамо» прошли медосмотр. Карраскаль пока не прибыл в расположение клуба.

«Динамо» официально объявило о назначении Карпина на пост главного тренера команды 13 июня.

Карпин возглавляет сборную России с середины 2021 года после отставки Станислава Черчесова. По ходу минувшего сезона специалист покинул «Ростов», который тренировал.

Бывший тренер клуба Марцел Личка был уволен из московского «Динамо» 1 мая 2025 года. За несколько дней до этого, 29 апреля, «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» 1:2 в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России и завершило выступление на турнире. В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб стал пятым по итогам сезона. После этого руководить командой стал Гусев.

Ранее Карпин назвал условие для игры Овечкина за «Динамо».