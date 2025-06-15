В Госдуме заявили, что Загитова заслужила, чтобы ее именем был назван стадион

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что фигуристка Алина Загитова заслужила, чтобы ее именем был назван стадион, передает «ВсеПроСпорт».

«Загитова заслужила, чтобы ее именем был назван стадион. Почему бы и нет? Ничего плохого в этом нет. У нее огромное количество поклонников», — сказал Свищев, отметив, что стадион с именем Загитовой может послужить хорошей рекламой фигурному катанию в Татарстане.

До этого министр спорта Татарстана Владимир Леонов высказался о будущем названии школы Загитовой, заявив, что неправильно называть стадион ее именем.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

Ранее Дмитрий Губерниев высказался о том, что дворец в Казани не назовут в честь Загитовой.