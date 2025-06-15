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В Госдуме заявили, что Загитова заслужила, чтобы ее именем был назван стадион

Депутат Свищев: Загитова заслужила, чтобы ее именем был назван стадион
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Депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что фигуристка Алина Загитова заслужила, чтобы ее именем был назван стадион, передает «ВсеПроСпорт».

«Загитова заслужила, чтобы ее именем был назван стадион. Почему бы и нет? Ничего плохого в этом нет. У нее огромное количество поклонников», — сказал Свищев, отметив, что стадион с именем Загитовой может послужить хорошей рекламой фигурному катанию в Татарстане.

До этого министр спорта Татарстана Владимир Леонов высказался о будущем названии школы Загитовой, заявив, что неправильно называть стадион ее именем.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

Ранее Дмитрий Губерниев высказался о том, что дворец в Казани не назовут в честь Загитовой.

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