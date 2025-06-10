На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: неправильно называть стадион ее именем

Министр спорта Татарстана Леонов: неправильно называть стадион именем Загитовой
close
Личный архив

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов высказался о будущем названии школы фигуристки Алины Загитовой, заявив, что неправильно называть стадион ее именем, передает «Матч ТВ».

«СМИ неправильно трактуют историю с дворцом, ошибочно считая, что он будет называться в честь Алины. Будет объект, внутри которого будет располагаться школа либо академия Загитовой. Девчонке 23 года, называть ее именем стадион — это перебор», — сказал Леонов.

20 мая 2025 года министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что школа фигурного катания имени Загитовой будет открыта в 2026 году.

До этого, 17 мая 2025 года, стало известно, что власти Татарстана не согласовали проект школы Загитовой из-за дороговизны. Стоимость проекта превысила один миллиард рублей. Согласно словам Леонова, новый проект был одобрен после того, как была снижена его стоимость.

Ранее Ирина Роднина скептически отнеслась к школе Загитовой.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами