Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: неправильно называть стадион ее именем

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов высказался о будущем названии школы фигуристки Алины Загитовой, заявив, что неправильно называть стадион ее именем, передает «Матч ТВ».

«СМИ неправильно трактуют историю с дворцом, ошибочно считая, что он будет называться в честь Алины. Будет объект, внутри которого будет располагаться школа либо академия Загитовой. Девчонке 23 года, называть ее именем стадион — это перебор», — сказал Леонов.

20 мая 2025 года министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что школа фигурного катания имени Загитовой будет открыта в 2026 году.

До этого, 17 мая 2025 года, стало известно, что власти Татарстана не согласовали проект школы Загитовой из-за дороговизны. Стоимость проекта превысила один миллиард рублей. Согласно словам Леонова, новый проект был одобрен после того, как была снижена его стоимость.

Ранее Ирина Роднина скептически отнеслась к школе Загитовой.