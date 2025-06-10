Губерниев: что сделала Загитова, чтобы в честь нее назвали дворец?

Губерниев высказался о том, что дворец в Казани не назовут в честь Загитовой

Журналист и комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова еще не сделала ничего такого, чтобы в ее честь называть спортивный ледовый дворец. Его слова приводит «Матч ТВ».

«В честь ныне живущих великих спортсменов – конечно, это правильно. Другой вопрос, если Алина увековечила себя на олимпе золотой медалью, то что еще она сделала, чтобы дворец назывался ее именем? Спонсоров нашла, пригласила тренеров, детей на бесплатные занятия? Это комплексная история», — заявил он.

До этого министр спорта Татарстана Владимир Леонов высказался о будущем названии школы Загитовой, заявив, что неправильно называть стадион ее именем.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период». В феврале она призналась, что провалила работу ведущей на «Ледниковом периоде». Также она выступает в различных шоу и готовит свои проекты.

Фигуристка вместе со своей командой готовит шоу «Ассоль», которое пройдет летом.

Ранее Загитова показала свою игру на пианино.