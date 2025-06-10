На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Губерниев: что сделала Загитова, чтобы в честь нее назвали дворец?

Губерниев высказался о том, что дворец в Казани не назовут в честь Загитовой
close
Кристина Кормилицына/Мария Девахина/РИА Новости

Журналист и комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова еще не сделала ничего такого, чтобы в ее честь называть спортивный ледовый дворец. Его слова приводит «Матч ТВ».

«В честь ныне живущих великих спортсменов – конечно, это правильно. Другой вопрос, если Алина увековечила себя на олимпе золотой медалью, то что еще она сделала, чтобы дворец назывался ее именем? Спонсоров нашла, пригласила тренеров, детей на бесплатные занятия? Это комплексная история», — заявил он.

До этого министр спорта Татарстана Владимир Леонов высказался о будущем названии школы Загитовой, заявив, что неправильно называть стадион ее именем.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период». В феврале она призналась, что провалила работу ведущей на «Ледниковом периоде». Также она выступает в различных шоу и готовит свои проекты.

Фигуристка вместе со своей командой готовит шоу «Ассоль», которое пройдет летом.

Ранее Загитова показала свою игру на пианино.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами