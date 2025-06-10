Тарасова подвергла критике министра спорта Татарстана из-за Загитовой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что не считает обязательным называть спортивный центр в Казани именем олимпийской чемпионки Алины Загитовой, а также подвергла критике министра спорта Татарстана Владимира Леонова за его слова о фигуристке. Ее слова приводит Sport24.

«Так комментировать, тем более человеку, который занимает такой пост, неправильно. У нас так приятно, что называют стадионы в честь выдающихся спортсменов. Алина из их региона, выдающаяся фигуристка. У них не скоро такие будут: он не доживет до того, чтобы еще кто-нибудь стал таким же выдающимся фигуристом», — заявила она.

До этого Леонов высказался о будущем названии школы Загитовой, заявив, что неправильно называть стадион ее именем.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период». В феврале она призналась, что провалила работу ведущей на «Ледниковом периоде». Также она выступает в различных шоу и готовит свои проекты.

Фигуристка вместе со своей командой готовит шоу «Ассоль», которое пройдет летом.

Ранее Загитова показала свою игру на пианино.