Загитова показала свою игру на пианино

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании 2018 года Алина Загитова в своем Telegram-канале показала, как играет на пианино.

Она исполнила начало известного трека итальянского композитора Людовико Эйнауди «Experience», известного по фильму «1+1» («Неприкасаемые»).

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период». В феврале она призналась, что провалила работу ведущей на «Ледниковом периоде». Также она выступает в различных шоу и готовит свои проекты.

Фигуристка вместе со своей командой готовит шоу «Ассоль», которое пройдет летом.

Ранее Загитова рассказала, что была инициатором примирения с Евгенией Медведевой.