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Стало известно, где может пройти матч за Суперкубок России

Матч за Суперкубок России может пройти в Казани
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PhotoJuli86/Shutterstock/FOTODOM

Казань вошла в число городов, где может пройти матч за Суперкубок России, решение по организатору матча планируют принять до 12 июня. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на собственный источник.

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов до этого говорил, что на турнир есть пять претендентов в России. По словам источника, РФС самостоятельно написал письмо в адрес столицы Татарстана. До этого подобная инициатива в городе не обсуждалась.

В 2025 году за Суперкубок будут бороться «Краснодар» и ЦСКА, дату матча пока не определили. Сезон 2025/26 стартует 18 июля.

Казань уже принимала Суперкубок в 2023 году, обладателем трофея стал «Зенит», которому удалось обыграть ЦСКА в серии пенальти. В тот год «Ак Барс Арену» посетили более 40,8 тыс. зрителей.

В мае сообщалось, что РФС определился с кандидатами на проведение матча за Суперкубок России по футболу 2025 года, на организацию игры претендовали Нижний Новгород, Саранск или Москва. В матче за Суперкубок России встретятся чемпион России и победитель Кубка России.

Ранее в Кремле назвали футбол «гордостью и болью» России.

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