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В Кремле назвали футбол «гордостью и болью» России

Песков: футбол является одновременно гордостью и болью в России
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Maxim Shemetov/Reuters

Футбол в России является одновременно гордостью и болью, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на премьерном показе фильма «Больше чем футбол». Его слова приводит ТАСС.

«Футбол — это и гордость, и боль нашей страны. И поэтому каждый раз победы и в этом, и в других видах спорта, это для нас очень важно. Потому что этим живет вся страна, этим живут люди», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что сегодня любые спортивные подвиги мотивируют граждан записываться в секции и вести активный образ жизни.

Днем 9 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что стране нужно быть открытой к спортивному сотрудничеству с теми государствами, которые сами этого хотят, но не забывать про собственные интересы. По словам российского лидера, эта работа должна быть построена очень дружественно по отношению к тем, кто так же относится к России.

21 мая в Сбере сообщили, что бег и спортивная ходьба возглавили рейтинг самых популярных видов спорта в России. По данным компании, ими занимаются 36% россиян, ведущих активный образ жизни.

Ранее Путин раскрыл, сколько времени ежедневно занимается спортом.

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