Стало известно, где может пройти Суперкубок России — 2025

«РБ Спорт»: Суперкубок-2025 может пройти в Нижнем Новгороде, Саранске или Москве

Российский футбольный союз (РФС) определился с кандидатами на проведение матча за Суперкубок России по футболу 2025 года. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, на организацию игры претендуют Нижний Новгород, Саранск или Москва.

В матче за Суперкубок России встретятся чемпион России и победитель Кубка России.

После 29-го тура «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, набрав 64 очка. «Зенит», идущий на втором месте, отстает от лидера на один балл. На третьем месте расположился московский ЦСКА, имеющий в активе 56 очков. Такое же количество баллов имеет столичное «Динамо». На два балла от них отстает «Спартак».

В заключительном туре РПЛ «Зенит» на своем поле примет грозненский «Ахмат», а «Краснодар» также на домашней арене сыграет с московским «Динамо». Все матчи 30-го тура стартуют одновременно — 24 мая в 16:30 по московскому времени.

В решающем матче Кубка России «Ростов» сыграет против московского ЦСКА. Встреча состоится 1 июня на стадионе «Лужники». Начало запланировано на 18:00 по московскому времени.

Ранее бразилец из ЦСКА рассказал, как в команде могли выпить пива перед матчем.