«В этом плане жестко»: экс-глава «Спартака» объяснил уход Николича из ЦСКА

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко в эфире спортивного радио «Движение» предположил, что на желание сербского специалиста Марко Николича покинуть пост главного тренера столичного ЦСКА повлияла невозможность вмешиваться в трансферную политику команды.

«Скорее всего, в планах той группы, которая Николича в ЦСКА заводила, как раз и было наполнение армейцев какими-то игроками, на которых можно еще немножко заработать. Но в ЦСКА в этом плане жестко: они сами всегда занимаются трансферной политикой и не дают залезать в свой карман ни агентам, ни тренерским командам», — заявил он.

Информация о том, что Николич готов покинуть армейский клуб ради греческого АЕКа, появилась 6 июня. Позднее комментатор Нобель Арустамян заявил, что отношения Николича с руководством армейской команды испортились еще зимой. При этом в ЦСКА информацию о конфликтах опровергли.

Николич возглавил ЦСКА в июне 2024 года, контракт специалиста с московским клубом рассчитан до 2026 года.

ЦСКА в сезоне-2024/25 выиграл Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.

За Суперкубок России армейский клуб сразится с «Краснодаром», который впервые в своей истории завоевал чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ), обыграв в заключительном туре национального первенства московское «Динамо». ЦСКА также завершил сезон в РПЛ победой — над «Пари Нижним Новгородом» и выиграл бронзовые медали первенства.

Ранее Юрий Семин ответил, станет ли уход Николича потерей для ЦСКА.