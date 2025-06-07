ЦСКА может лишиться главного тренера после победы в Кубке России

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич может покинуть свой пост. Об этом пишет «Чемпионат.com».

По информации источника, сербский специалист готов сам выкупить свой контракт у армейского клуба ради перехода в греческий АЕК. Стороны близки к согласованию рабочего соглашения.

Николич возглавил ЦСКА в июне 2024 года, контракт специалиста с московским клубом рассчитан до 2026 года.

ЦСКА в сезоне-2024/25 выиграл Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.

За Суперкубок России армейский клуб сразится с «Краснодаром», который впервые в своей истории завоевал чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ), обыграв в заключительном туре национального первенства московское «Динамо». ЦСКА также завершил сезон в РПЛ победой — над «Пари Нижним Новгородом» и выиграл бронзовые медали первенства.

Ранее клуб АПЛ уволил тренера после победы в Лиге Европы.