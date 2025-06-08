«Не хочу говорить»: Семин ответил, станет ли уход Николича потерей для ЦСКА

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин отказался подробно говорить о вероятном уходе сербского специалиста Марко Николича с поста наставника столичного ЦСКА. Его слова приводит «Советский спорт».

«Не хочу говорить об этом уходе. Уход Николича не станет никакой потерей, ЦСКА будет идти своим ходом», — заявил Семин.

Информация о том, что Николич готов покинуть армейский клуб ради греческого АЕКа, появилась 6 июня. Позднее комментатор Нобель Арустамян заявил, что отношения Николича с руководством армейской команды испортились еще зимой. При этом в ЦСКА информацию о конфликтах опровергли.

Николич возглавил ЦСКА в июне 2024 года, контракт специалиста с московским клубом рассчитан до 2026 года.

ЦСКА в сезоне-2024/25 выиграл Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.

За Суперкубок России армейский клуб сразится с «Краснодаром», который впервые в своей истории завоевал чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ), обыграв в заключительном туре национального первенства московское «Динамо». ЦСКА также завершил сезон в РПЛ победой — над «Пари Нижним Новгородом» и выиграл бронзовые медали первенства.

Ранее появилась информация, что ЦСКА может возглавить экс-тренер «Динамо».