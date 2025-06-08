В ЦСКА прервали молчание по поводу Николича

Директор по коммуникациям ПФК ЦСКА Кирилл Брейдо в своем Telegram-канале опубликовал пост, в котором заявил о подготовке сообщения о будущем сербского тренера Марко Николича.

По его словам, болельщикам армейской команды необходимо набраться терпения, чтобы дождаться официальной информации.

«У Марко прекрасные отношения со всем высшим руководством клуба, и вчера и позавчера у Марко были разговоры с каждым из них. В данный момент клуб и главный тренер готовят совместную коммуникацию», — заявил Брейдо.

Николич возглавил ЦСКА в июне 2024 года, контракт специалиста с московским клубом рассчитан до 2026 года.

ЦСКА в сезоне-2024/25 выиграл Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.

За Суперкубок России армейский клуб сразится с «Краснодаром», который впервые в своей истории завоевал чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ), обыграв в заключительном туре национального первенства московское «Динамо». ЦСКА также завершил сезон в РПЛ победой — над «Пари Нижним Новгородом» и выиграл бронзовые медали первенства.

Ранее похваливший Россию футболист сборной Израиля выбрался из Эстонии.