Отношения между Николичем и руководством ЦСКА испортились еще зимой

Известный комментатор и журналист Нобель Арустамян заявил, что главный тренер московского ЦСКА Марко Николич еще с зимы был недоволен позицией руководителей армейского клуба по поводу трансферной кампании. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Наружу это тогда не выходило, но – по разговорам вокруг команды, которые до меня доносились – отношения между тренером и менеджментом ЦСКА были непростыми ещё зимой. Очевидно, Николич был недоволен работой клуба – во многих аспектах, а прежде всего в трансферах», — отметил он.

По словам Арустамяна, Николича не устраивало, что клуб делает упор на молодых и дорогих иностранных футболистов.

Информация о том, что Николич готов покинуть армейский клуб ради греческого АЕКа, появилась 6 июня.

Николич возглавил ЦСКА в июне 2024 года, контракт специалиста с московским клубом рассчитан до 2026 года.

ЦСКА в сезоне-2024/25 выиграл Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.

За Суперкубок России армейский клуб сразится с «Краснодаром», который впервые в своей истории завоевал чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ), обыграв в заключительном туре национального первенства московское «Динамо». ЦСКА также завершил сезон в РПЛ победой — над «Пари Нижним Новгородом» и выиграл бронзовые медали первенства.

Ранее появилась информация, что Николич уже попрощался с несколькими игроками ЦСКА.