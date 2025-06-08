Мостовой предложил ЦСКА рассмотреть себя в качестве тренера

Экс-игрок Мостовой: ЦСКА мог бы и меня рассмотреть в качестве помощника тренера

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что в ситуации с уходом сербского специалиста Марко Николича с поста главного тренера московского ЦСКА бесполезно что-то говорить. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«После Кубка России Николич кричал, что ЦСКА будет бороться за золото, а сейчас раз — и уезжает. С другой стороны, мы не знаем всех нюансов — вдруг что-то случилось. Николича нельзя осуждать. Сейчас любой захочет прийти в стан армейцев. Могли бы и меня рассмотреть в качестве помощника главного тренера», — заявил он.

Информация о том, что Николич готов покинуть армейский клуб ради греческого АЕКа, появилась 6 июня. Позднее комментатор Нобель Арустамян заявил, что отношения Николича с руководством армейской команды испортились еще зимой. При этом в ЦСКА информацию о конфликтах опровергли.

Николич возглавил ЦСКА в июне 2024 года, контракт специалиста с московским клубом рассчитан до 2026 года.

ЦСКА в сезоне-2024/25 выиграл Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.

За Суперкубок России армейский клуб сразится с «Краснодаром», который впервые в своей истории завоевал чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ), обыграв в заключительном туре национального первенства московское «Динамо». ЦСКА также завершил сезон в РПЛ победой — над «Пари Нижним Новгородом» и выиграл бронзовые медали первенства.

Ранее Юрий Семин ответил, станет ли уход Николича потерей для ЦСКА.