Сборная России показала эмоции Сафонова от назначения капитаном на матч с Нигерией

Сборная России показала реакцию Сафонова на капитанскую повязку в матче с Нигерией

Сборная России по футболу в своем официальном Telegram-канале показала эмоции голкипера французского «ПСЖ» Матвея Сафонова, который отреагировал на свое назначение капитаном в товарищеском матче с национальной командой Нигерии.

«Капитанскую что-то положили. Давно я не был», — сказал Сафонов в опубликованном видео.

Поединок пройдет в Москве на стадионе «Лужники», стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого назначен Алияр Агаев из Азербайджана. Стартовый состав российской команды уже объявлен.

Также в рамках июньского сбора национальная российская команда сыграет против соперников из Белоруссии в Минске. Игра запланирована на 10 июня.

19 марта сборная России под руководством Валерия Карпина провела первый товарищеский матч в 2025 году и разгромила национальную команду Гренады с результатом 5:0. Россия также сыграла матч с Замбией 25 марта в Москве, игра закончилась с аналогичным счетом.

Ранее бывший игрок «Краснодара» рассказал, как Сафонову нужно строить карьеру.